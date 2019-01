İzmirlioğlu İlkokulu Projesine Bakka'dan Destek

Kdz Ereğli İzmirlioğlu İlkokulu tarafından hazırlanan "Özel Yetenekli Öğrencilerin Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemleri ile Eğitimi " konulu proje Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından onaylandı.

Kdz Ereğli İzmirlioğlu İlkokulu öğretmenleri tarafından hazırlanan "Özel Yetenekli Öğrencilerin Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemleri ile Eğitimi " konulu proje BAKKA 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında TR81/18/TD/0123 referans numarası ile destek almaya hak kazandı. İzmirlioğlu İlkokulu tarafından yürütülecek olan projenin sözleşmesi BAKKA Program Yönetim Birimi Uzmanı Ümran Öztürk, İzmirlioğlu İlkokulu Okul Müdürü Orhan Köse ve proje sorumlusu Müdür Yardımcısı Abdulkerim Kayacı tarafından imzalandı.



Proje İzmirlioğlu İlkokulu'nda görev yapan 41 öğretmenin katılımı ile nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Proje sonunda katılımcı öğretmenlerin özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde farklılaştırılmış öğretim yöntemlerini kullanabilir düzeye ulaşmaları hedefleniyor. Alınacak eğitim sayesinde öğretmenler, sınıf içi grup etkinliklerinde ve bireysel çalışmayı esas alan destek eğitim odalarında özel yetenekli öğrencilere farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş eğitim ortamları sunabilecekler.



İzmirlioğlu İlkokulu Okul Müdürü Orhan Köse; gelişime ve değişime her daim açık olan, bireysel farklılıkları esas alarak her çocuğun kendi hızında öğrenebileceği anlayışını benimseyen, örnek bir okul olmak için öğretmenlerin eğitilmeye ve eğitmeye her daim açık olduklarını ifade etti. Yeni eğitici eğitimlerinin düzenlenmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. - ZONGULDAK

