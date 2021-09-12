İZMİRMARAŞDER'in yeni binası hizmete girdi - Son Dakika

İzmir Kahramanmaraş Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği (İZMİRMARAŞDER) yeni dernek binası, törenle açıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Safa Narlı, Basmane semtindeki yeni dernek binasının açılışında yaptığı konuşmada, her Kahramanmaraşlıyı tanıtım elçisi olarak gördüklerini söyledi.

Amaçlarının Kahramanmaraş'ın ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini anlatmak olduğunu kaydeden Narlı, "Ancak komşu kentlerin sosyal, kültürel, ekonomik hamleleri ve gücü karşısında Kahramanmaraş'ın değerlerini, tarihini, markalarını, lezzetlerini, doğasını, turizmini yeterince yansıtamadığımızı düşünüyorum." dedi.

Narlı, Kahramanmaraş'ta gerek tarihi gerek yöresel lezzet olarak birçok değerin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş'ta 'Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık' ana temasıyla EXPO 2023 düzenlenecek. Bu heyecan verici gelişmenin kentte nasıl bir karşılık bulacağı yine siz değerli dostlarımızın çabasıyla mümkündür. Sizden bu anlamda destek bekliyoruz. Bu büyük buluşmayla bütün ön yargıları yıkmayı da amaçlıyoruz. Günümüzde kentler arasındaki rekabet, ülkeler arasındaki ticari rekabetin ötesine geçti. Şehirler sahip oldukları coğrafi, ekonomik ve tarihi değerleri tanıtmak ve ziyaretçi sağlamak için olağanüstü çaba sarf ediyor. O yüzden her Maraşlıyı birer tanıtım elçisi kabul ediyoruz. Yeni dönemde derneğimizin misyonu, hedefi Kahramanmaraş'ımızın ulusal ve uluslararası arenada tanıtımını yapmak, öncelikli sorunlarının çözümü için hükümetimiz ve yerel yönetimler bazında girişimlerde bulunmaktır."

Yeni yönetim olarak kendilerinden önce görev yapan yönetimin bayrağını daha da yukarılara taşımak istediklerini bildiren Narlı, "Sadece Ege'de değil ülke genelinde potansiyelimizi sizlerle birlikte harekete geçireceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Açılışa CHP İzmir milletvekilleri Atilla Serter, Kamil Okyay Sındır, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç ile siyasi partilerden temsilciler katıldı.