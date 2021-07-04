İzmirspor'da Topaloğlu dönemi

İZMİR'in Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden köklü temsilcisi İzmir spor'da başkanlık görevine Nedim Topaloğlu seçildi. İzmirspor'da yıllarca başkan vekili olarak görev alan Nedim Topaloğlu tek liste halinde girdiği kulübün spor salonunda yapılan kongrede başkanlığa geldi. Seçimden birkaç gün önce diğer başkan adayı Tayfun Urcan yarıştan çekildi. 2010 yılında profesyonel ligden düştükten sonra amatörden kurtulamayan kulüpte Başkan Topaloğlu tekrar eski günlere dönmek için güçlü bir yönetim ve camianın desteği ile kolları sıvadıklarını belirterek, "Son dönemin en güçlü yönetimlerinden birisini oluşturduk. İzmirspor'u layık olduğu eski günlerine döndürmek istiyoruz" diye konuştu. Eski Başkan Emin İşletir'in de girdiği yönetim listesinde şu isimler yer aldı: Emin İşletir, Ömer Akar, Cihan Demir, Doğukan Baş, Ali Koyuncuoğlu, Halim Karakuş, Hakan Beşyıldız, Özkan Karadaş, Hakan Akan, İlker Başgül, Kıvanç Dinçsalman, Aziz Sağlam.

