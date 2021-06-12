İzmirspor E-Spor'un yeni VALORANT takımı tanıtıldı - Son Dakika

İzmirspor E-Spor takımı sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı son açıklama ile birlikte VALORANT takımı bünyesindeki oyuncularını, koçunu ve asistanını duyurdu.

Takım yapılan paylaşımda "Ve Sonunda, Elitler Liginde Bizleri Temsil edecek Valorant Şimşeklerimiz !" sözleri ile duyuruldu. Secrett, ugi, kesH, HcnN ve Shino'dan oluşan takımın koçluğunu r1ch üstlenirken, ans ise asistan olarak takıma destek olacak.

Aşağıda tam isimlerini görebileceğiniz takım artık İzmirspor E-Spor için mücadele ediyor olacak.

İzmirspor E-Spor VALORANT takımı

Atakan "Secrett" Özkan

Uğur "ugi" Ünal

Furkan "kesH" Baki

Hasan "HcnN" Eser

Yiğit "Shino" Yılmaz

Mert "r1ch" Yarar (Koç)

Ahmet "ans" Sezen (Asistan)

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