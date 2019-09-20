İzmirspor, kadrosuna işitme engelli 5 futbolcu kattı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10'uncu Grup'ta pazar günü sezonun ilk maçında Torbalıspor ile deplasmanda karşılaşacak olan kentin köklü kulüplerinden İzmirspor, transferde bir ilki gerçekleştirdi. Lacivert- beyazlılar yaz döneminde işitme engelli 5 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Defans oyuncuları Orhan Aydeniz (33), Serhat Başaran (28), Mehmet Sert (30), orta saha oyuncusu Zeynel Doruk Uçar (19) ve forvet Eşref Metin Su (24) ile sözleşme imzalayan İzmirspor, tam 12 yıl boyunca İşitme Engelli A Milli Takım'da çalışan Teknik Direktör Ali Metin'i de takımın başına getirdi. Büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını belirten Ali Metin, sporun hiçbir branşında engellerin bulunmadığını söyledi. Metin, şöyle konuştu:

"Bizim sosyal sorumluluk projesi adı altında hedeflerimiz vardı. Geçen sene 2'nci Lig'e Tokatspor'a engelli sporcumuz Fırat Kaya'yı gönderdik. Diğer oyuncumuz Emrecan Dönmez de Tarsus İdman Yurdu'na gitti. Ben Başkan Emin İşletir'e ve yönetime ön ayak oldukları için teşekkür ederim. Projelerimizle bu çocukların liglerde oynayabileceğine inandık. İlk önce engelli futbolcularımızı süper amatörde oynattık. Şimdi İzmirspor gibi tarihe adı yazılmış bir kulübü çocuklarımızın katkısıyla temsil edeceğiz" dedi.

Engelli futbolcuların diğer sporcularla uyum içinde çalıştığına dikkat çeken Ali Metin, "Örneğin Orhan iki dünya kupası, bir Avrupa ve bir olimpiyat şampiyonluğu yaşadı. Çocuklarımız çok kaliteli. Ben işaret dilini biliyorum, sorumunuz yok. İzmirspor'daki normal oyuncularımız da işaret dilini öğrendi. Takım içinde çok güzel iletişim kuruldu. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Lige güzel başlayacağız ve iyi bitireceğiz" yorumunu yaptı.

'FUTBOLUN DİLİ ORTAKTIR'

İşitme engelli sporculardan Serhat Başaran hedefleri olan bir takıma geldiklerini anlatarak, "Buraya şampiyonluk yaşamaya geldim" dedi.

Orhan Aydeniz ise işaret diliyle yaptığı açıklamada, "Gazi Üniversitesi Antrenörlük bölümünü bitirdim. İzmirspor çok güzel bir kulüp, arkadaşlık üst seviyede" ifadelerini kullandı.

Yine işaret diliyle iletişime geçen Eşref Metin Su, Almanya'dan geldiğini ve ilk kez Türkiye'de futbol oynayacağını belirtti.

Ankara'dan İzmir'e geldiğini vurgulayan Zeynel de tek hedeflerinin şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.

10 yıldır işitme engelli milli takımında görev yaptığını kaydeden Mehmet Sert ise, "Kariyerimde dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonlukları yaşadım. Futbolun dili ortaktır. Futbol oynamak, duyup duymamakla alakalı değil. Futbolu kulaklarla değil, beynimizle oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımın kaptanlarından Uğur Engür ve Volkan Zemen engelli arkadaşlarına çabucak uyum sağladıklarını ve 5 futbolcunun çok çalıştığını bildirdi.