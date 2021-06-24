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İzmit Akmeşe'nin altyapısı ilmek ilmek işleniyor - Son Dakika

İzmit Akmeşe'nin altyapısı ilmek ilmek işleniyor

24.06.2021 12:03
İzmit Akmeşe'nin altyapısı ilmek ilmek işleniyor, System.String[]

Akmeşe'ye hayat katacak projenin yatırım maliyeti 30 milyon lira değerinde olacak.

Kocaeli'nin her bölgesinde modern ve sağlıklı altyapı ile hizmet vermek için yatırımlarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit ilçesine bağlı Akmeşe bölgesinin sağlıklı altyapıya kavuşulması için içme suyu ve kanalizasyon altyapı yenileme projesine başladı. Akmeşe'nin Atatürk ve Cumhuriyet Mahallelerinde yapılacak çalışmalar kapsamında, toplam 59 km uzunluğunda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapılacak.

CAZİBE MERKEZİ

İzmit ilçesinin doğusunda yer alan ve doğal güzelliği ile dikkat çeken Akmeşe'de yaşayanlar çiftçilik, hayvancılık ve atçılık gibi ekonomik kaynakları bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerin cazibesini artırmak için yaptığı yatırımlar ile birlikte Akmeşe, bölgenin cazibe merkezi haline geldi.

PROJE HAZIRLANDI

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Akmeşe'de yaşayan vatandaşlara sağlıklı içme suyu ve atık su altyapı ve modüler atık su arıtma tesisi ile hizmet veriyor. Yapılan yatırımlar ile birlikte her geçen günü nüfusu artan bölgenin, ekonomik ömrünü tamamlayan ve yetersiz kalan altyapısını yenilemek için "İzmit İlçesi Akmeşe Atatürk ve Cumhuriyet Mahalleleri İçme suyu, Kanalizasyon ve Yağmur suyu İnşaatı" projesi hazırlandı. Projenin ihale sürecinin tamamlanmasının ardından imalat çalışmalarına başlanıldı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi'nin çeşitli sokaklarında içmes uyu ve kanalizasyon boru hattı imalatları yapılıyor. İçme suyunda kullanılan düktil font boruların İSU Genel Müdürlüğü tarafından karşılandığı imalat çalışmalarında, Atatürk ve Cumhuriyet Mahallelerinde toplam 47 km uzunluğunda içme suyu hattı, 9,7 km uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 2,3 km uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN,"HER KARIŞ TOPRAĞA HİZMET GÖTÜRÜYORUZ"

Kocaeli'nin her karış toprağında hizmetler yaptıklarını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Akmeşe'de başlanılan altyapı yenileme çalışmaları ile birlikte bölgenin sağlıklı altyapıya kavuşacağını söyledi. Akmeşe'de toplam 59 km uzunluğunda altyapı yenileyeceklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, "Kocaeli'nin her karış toprağına altyapı, üstyapı, çevre ve spor alanlarında hizmetler götürüyoruz; Hizmetlerde ilçe, bölge ayrımı yapmadan çalışıyoruz. Yaptığımız yatırımlar ile bölgenin cazibe merkezi haline gelen Akmeşe'nin artan nüfusun ihtiyacını göz önünde bulundurarak altyapı yenileme çalışmalarına başladık. İlmek ilmek işlenecek ve önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanacak altyapı projesi ile birlikte Akmeşe'de yaşayan hemşerilerimiz, modern ve sağlıklı altyapıya kavuşacak. Başlanılan projenin Akmeşeli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. "dedi.

MUHTARLARDAN ZİYARET

Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Rahim Varol, Anbarcı Mahallesi Muhtarı Mustafa Karaboğa ve Yenice Mahalle Muhtarı İlhan Gülseren, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık'ı makamında ziyaret ederek, bölgelerinde yapımına başlanılan altyapı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

30 MİLYON LİRA MALİYET

Akmeşe'ye ve bölgede yaşayan insanlara hayat katacak olan projenin imalat sürecinin Ağustos 2022'de tamamlanması hedefleniyor. Toplam 59 km altyapı hattı, içme suyu hattında kullanılacak düktil font boruları ve üstyapı bedeli ile birlikte proje, 30 milyon liraya mal olacak.

İzmit Akmeşe'nin altyapısı ilmek ilmek işleniyor

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Hisarcık, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İzmit Akmeşe'nin altyapısı ilmek ilmek işleniyor - Son Dakika


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