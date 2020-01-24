İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın, muhtarları dinledi - Son Dakika

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı, bir araya geldiği mahalle muhtarlarının sorun ve isteklerini dinledi.



İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, İzmit Fatih Mahallesi, Hatip Mahallesi ve Doğan Mahallesi muhtarlarıyla belediyenin Kuruçeşme hizmet binasında bir araya gelerek, muhtarların sorunlarını dinledi. Muhtarların talep ve önerilerini dinleyerek not alan Başkan Yardımcısı Yalçın, belediyenin ilgili birimlerinin en kısa sürede harekete geçeceğini söyledi. Kendilerini dinleyen Yalçın'ın yakın ilgisine teşekkür eden muhtarlar, İzmit Belediyesi'nin muhtarlarla olan işbirliğinden memnun olduklarını belirttiler. - KOCAELİ