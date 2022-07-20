İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten Yks Birincisi Zeynep Dila'ya Tebrik Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten Yks Birincisi Zeynep Dila'ya Tebrik Ziyareti

20.07.2022 11:36
İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten Yks Birincisi Zeynep Dila'ya Tebrik Ziyareti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yabancı Dil Testi’nde (YDT) birinci olan Zeynep Dila Kuyucu’yu ziyaret etti. Hürriyet, ““Harika bir başarı. Biz de gururlandık Kocaeli olarak. Annesi ve babası olarak sizleri de kutluyorum. İnşallah istediğin bir üniversite hayatın olur” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yabancı Dil Testi'nde (YDT) birinci olan Zeynep Dila Kuyucu'yu ziyaret etti. Hürriyet, ""Harika bir başarı. Biz de gururlandık Kocaeli olarak. Annesi ve babası olarak sizleri de kutluyorum. İnşallah istediğin bir üniversite hayatın olur" dedi.

Başkan Hürriyet, YKS'de Türkiye birincisi olan Zeynep Dila Kuyucu ve ailesini dün evlerinde ziyaret etti. İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu'nun da yer aldığı ziyarette Aksu'yu tebrik eden Hürriyet, "Kızımız çok güzel bir başarı elde etti. Umarım üniversite hayatında ve sonrasında da çok başarılı olur" dedi.

Hürriyet, Zeynep Dila Kuyucu'nun birinciliğiyle Kocaeli olarak gururlandıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Harika bir başarı. Biz de gururlandık Kocaeli olarak. Annesi ve babası olarak sizleri de kutluyorum. İnşallah istediğin bir üniversite hayatın olur. Hayatın bütün katmanlarını yaşamak gerekiyor. Hangi mesleği yaparsak yapalım huzurlu ve mutlu bir şekilde yapılması çok kıymetli. Güzel kızımız hangi mesleği yaparsa bahtı açık olsun. Şansın yaver gitsin.

"KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK"

Hayat insanların önüne fırsatlar çıkarır. Bunun ne kadar değerlendirildiği ve içselleştirildiği çok önemli bir şey. Bu anlamda inşallah hayat sana ve ailene güzel fırsatlar sunar. İzmit'e yolun düşerse sana ve ailene kapımız her zaman açık."

YORUMLAR
500
İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten AKP Meclis Üyesi Tutuş'a: 'Daha Gündem Maddesini Bilmiyor, Vah Ki Ne Vah' İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten AKP Meclis Üyesi Tutuş'a: 'Daha Gündem Maddesini Bilmiyor, Vah Ki Ne Vah' İzmit Belediye Başkanı Kaplan Hürriyet'ten Yks Mesajı: 'Sonuç Ne Olursa Olsun, Sizlerin Yanındayız' İzmit Belediye Başkanı Kaplan Hürriyet'ten Yks Mesajı: 'Sonuç Ne Olursa Olsun, Sizlerin Yanındayız'
Kaynak: ANKA

Hürriyet, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten Yks Birincisi Zeynep Dila'ya Tebrik Ziyareti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
11:58 Psikolojik sorunları olan kadın çocuklarını güvenliğe bırakıp kaçtı! Pişman olup dönünce karakola götürüldü
11:46 Ekmek almış evine dönen adam, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti
11:44 Hakan Ural'dan "Tek gecelik ilişkimin ürünü" diyen babası Selçuk Ural'a yanıt: Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır
11:35 MİT'ten yurt dışı operasyonu! 7 yıl önce Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden saldırının faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, Türkiye'ye getirildi
11:34 Güne yükselişle başlayan dolar 17,58 seviyesinden alıcı buluyor
11:22 EYT sorununu çözen 3 formül! Yaşa bakılmayacak yeni düzenleme için öngörülen tarih belli oldu
11:21 Türkiye'ye sıcak hava dalgası geliyor! Termometre 45 dereceyi görebilir
11:13 Silah sesine çıkan vatandaşlar kanlar içinde kadın cesedi buldu
11:03 Güne düşüşle başlayan gram altın 965 lira seviyesinde işlem görüyor
11:01 Ters köşe yaptı! Şarkıcı Ferah Zeydan'la düet yapan kadının sesi herkesi şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 12:08:20. #1.12#
SON DAKİKA: İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten Yks Birincisi Zeynep Dila'ya Tebrik Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement