İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten Yks Birincisi Zeynep Dila'ya Tebrik Ziyareti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yabancı Dil Testi'nde (YDT) birinci olan Zeynep Dila Kuyucu'yu ziyaret etti. Hürriyet, ""Harika bir başarı. Biz de gururlandık Kocaeli olarak. Annesi ve babası olarak sizleri de kutluyorum. İnşallah istediğin bir üniversite hayatın olur" dedi.

Başkan Hürriyet, YKS'de Türkiye birincisi olan Zeynep Dila Kuyucu ve ailesini dün evlerinde ziyaret etti. İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu'nun da yer aldığı ziyarette Aksu'yu tebrik eden Hürriyet, "Kızımız çok güzel bir başarı elde etti. Umarım üniversite hayatında ve sonrasında da çok başarılı olur" dedi.

Hürriyet, Zeynep Dila Kuyucu'nun birinciliğiyle Kocaeli olarak gururlandıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Harika bir başarı. Biz de gururlandık Kocaeli olarak. Annesi ve babası olarak sizleri de kutluyorum. İnşallah istediğin bir üniversite hayatın olur. Hayatın bütün katmanlarını yaşamak gerekiyor. Hangi mesleği yaparsak yapalım huzurlu ve mutlu bir şekilde yapılması çok kıymetli. Güzel kızımız hangi mesleği yaparsa bahtı açık olsun. Şansın yaver gitsin.

"KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK"

Hayat insanların önüne fırsatlar çıkarır. Bunun ne kadar değerlendirildiği ve içselleştirildiği çok önemli bir şey. Bu anlamda inşallah hayat sana ve ailene güzel fırsatlar sunar. İzmit'e yolun düşerse sana ve ailene kapımız her zaman açık."