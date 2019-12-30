İzmit Belediyes'nden yeni yıl öncesinde sıkı denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit Belediyes'nden yeni yıl öncesinde sıkı denetim - Son Dakika

İzmit Belediyes'nden yeni yıl öncesinde sıkı denetim

6 saat önce

İzmit Belediyesi ekipleri tarafından yeni yıl öncesinde market ve tatlı imalathanelerinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

İzmit Belediyes'nden yeni yıl öncesinde sıkı denetim, System.String[]

İzmit Belediyesi ekipleri tarafından yeni yıl öncesinde market ve tatlı imalathanelerinde denetimlerini yoğunlaştırdı.


İzmit Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yeni yıl öncesinde kuruyemiş satan iş yerleri ile market ve tatlı imalathanelerinde denetimler gerçekleştirdi. Kent merkezinde faaliyet gösteren iş yerlerinde yapılan denetimlerde satışa sunulan ürünlerin hijyen şartlarına uygunluğu, ruhsatı olup olmadığı, ürünlerin son kullanma tarihleri, etiket ve genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı ile ilgili kontroller gerçekleştirildi.


Denetim yapılan iş yerlerinde halk sağlığını tehlikeye sokacak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı. Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğunu ifade etti. İzmit halkının sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin devem edeceği de belirtildi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yılbaşı gecesi hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu?
"Noel Baba yok Alaçamlı gençler var" kampanyasıyla köy çocuklarını sevindiriyorlar Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı Liseli genç, oto kiralama şirketi sahibi bir adamdan taciz iddiasıyla şikayetçi oldu

Son Dakika Haberleri
20:36 Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan yeni yıl mesajı - Son Dakika
20:34 Ümraniye'de tek katlı evin çatısı uçtu - Son Dakika
20:34 Çayırhan Mahallesinde kitap fuarı - Son Dakika
20:33 Bakan Kasapoğlu, İskenderun'da Spor Tesisleri Yatırım Prokotokolü'nü imzaladı - Son Dakika
20:33 Ümraniye'de tek katlı evin çatısı uçtu - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
18:33 İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 20:38:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit Belediyes'nden yeni yıl öncesinde sıkı denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]