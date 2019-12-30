İzmit Belediyes'nden yeni yıl öncesinde sıkı denetim - Son Dakika

İzmit Belediyesi ekipleri tarafından yeni yıl öncesinde market ve tatlı imalathanelerinde denetimlerini yoğunlaştırdı.



İzmit Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yeni yıl öncesinde kuruyemiş satan iş yerleri ile market ve tatlı imalathanelerinde denetimler gerçekleştirdi. Kent merkezinde faaliyet gösteren iş yerlerinde yapılan denetimlerde satışa sunulan ürünlerin hijyen şartlarına uygunluğu, ruhsatı olup olmadığı, ürünlerin son kullanma tarihleri, etiket ve genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı ile ilgili kontroller gerçekleştirildi.



Denetim yapılan iş yerlerinde halk sağlığını tehlikeye sokacak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı. Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğunu ifade etti. İzmit halkının sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin devem edeceği de belirtildi. - KOCAELİ