İzmit Belediyesi 10 Kasım'da mevlit okutacak
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İzmit Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde Fevziye Camii'nde mevlit okutacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:12 Kaynak: İHA
İzmit Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde Fevziye Camii'nde mevlit okutacak.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü nedeniyle İzmit Belediyesi tarafından mevlit okutulacak. 10 Kasım Pazar günü akşam namazı ile yatsı namazı arasında Fevziye Camii'nde okutulacak mevlit sonrası vatandaşlara helva ikramı yapılacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş kahramanlarımız ve tüm şehitlerimiz için okutulacak mevlit programına tüm İzmit halkı davetlidir. - KOCAELİ
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