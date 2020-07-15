İzmit Belediyesi 15 Temmuz'u fotoğraf sergisiyle anacak - Son Dakika

İzmit Belediyesi ve İhlas Haber Ajansı (İHA) ortaklığıyla, Belsa Plaza önünde, 'İHA Objektifinden 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi' düzenlenecek.



İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İHA ile birlikte 'İHA Objektifinden 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ne imza atacak. Saat 09.00'dan itibaren halkla buluşacak olan sergide, o gecenin unutulmaz anlarından oluşan fotoğraf kareleri yer alacak. İHA tarafından hazırlanan, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan ve o geceye ait özel fotoğrafların yer aldığı sergi, Belsa Plaza önünde gösterilecek. İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer alacağı sergi saat 17.00'ye kadar açık kalacak. - KOCAELİ