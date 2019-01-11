İzmit Belediyesi 160 Bin Evin Kapısını Çaldı

İzmit Belediyesi tarafından bir yıl içinde 160 bin ev ziyaret edildi.

İzmit Belediyesi tarafından bir yıl içinde 160 bin ev ziyaret edildi.



Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın isteği ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Hizmet Kapınızda ekibi tarafından sadece şehir merkezinde değil köylerde de ziyaret edilmedik tek bir ev bırakılmadı. 2018 yılı içinde 52 mahalle ve 50 köyde 160 bin haneyi tek tek ziyaret eden Hizmet Kapınızda ekibi vatandaşlarla bire bir görüşmeler yapıp onların isteklerini dinleyerek kayıt altına aldılar.



45 bin talep



Ev ziyaretleri sırasında vatandaşların 45 bin 466 talebinin kayıt altına alındığını söyleyen yetkililer "Taleplerin 15 bin 523'ü belediyemizle ilgili olurken, 7300 talep İzmit Kaymakamlığı, 14 bin 500 talep Büyükşehir Belediyesi, 8143 talep de SEDAŞ'ı ilgilendiriyordu. Belediyemiz dışındaki talepler ilgili kurumlara iletilmiştir. Vatandaşların İzmit Belediyesi ile ilgili istek ve talepleri sadece Hizmet Kapınızda ekibine ilettikleriyle sınırlı değil. Gerek telefonla, gerek internet üzerinden ve gerekse bizzat gelerek İzmit Belediyesi'ne vatandaşların ilettikleri istek ve talep sayısının da 2935 olduğu kaydedildi. Gelen taleplerin ilk sırasında 1131 talep ile Temizlik İşleri ilk sırada, 742 taleple Fen İşleri ikinci, 469 talep ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü de üçüncü sırada yer alıyor. 1 adet taleple Etüt Proje Müdürlüğü ise en az talebin olduğu müdürlük oldu" dediler.



Yetkililer, İzmit Belediyesi'ne geçen bir yıl içinde BİMER üzerinden 376, CİMER üzerinden de 505 adet talep geldiğini de söylediler. - KOCAELİ

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