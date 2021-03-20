İzmit Belediyesi 2 bin 132 çifti ücretsiz evlendirdi - Son Dakika

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in aldığı kararla ücretsiz hizmet sunan belediye nikah salonlarında 2 bin 132 çift ücretsiz dünya evine girdi.

Evlenecek çiftlerin masrafını azaltarak aile bütçelerine katkıda bulunmak isteyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyeye ait nikah ve düğün salonlarını ücretsiz hale getirdi. Başkan Hürriyet, 2020 yılında başlayan uygulamayla 600 TL olan salon kiralama ücretlerini 1 TL'ye düşürdü. Nikah salonlarını 1 TL gibi sembolik rakamla halkın hizmetine sunması vatandaşın cebine de tasarruf olarak yansıdı. 1 Ocak 2020'de yürürlüğe giren hizmet sayesinde, 2 bin 132 çift, nikahlarını ücretsiz kıydırdı. Nikah salonu tutmak için elini cebine atmayan İzmitliler hafta içi mesai saatlerinde ücretsiz, hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında ise 1 TL'ye dünya evine girdi.

İzmit Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Evlendirme Biriminde evlendirme memuru olarak çalışan Fikri Sever, "Vatandaşlarımız nikah salonu ücretini sorduklarında hafta sonları 1 TL olan göstermelik ücret bedelini ifade ettiğimizde önce inanamıyor ve 'Bin TL mi?' diye soruyor ve teyit almak istiyor. O günden beri nikah işlemleri için başvuruya gelen çiftlerimize 'Bin TL değil, 1 TL' diyoruz. İzmit halkı ücretsiz nikah salonu hizmetinden yararlanabildikleri için son derece memnun" dedi. - KOCAELİ