İzmit Belediyesi 25 bin kitaplık dijital arşivi olan kütüphaneyi tanıttı - Son Dakika

İZMİT Belediyesi'nce yaptırılan binlerce kitabın yanı sıra, 25 bin dijital kitap arşivi olan Çetin Emeç Kütüphanesi düzenlenen törenle tanıtıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , kütüphanenin hem geleneksel hem dijital kütüphane hizmetini aynı anda sunduğunu söyledi.

İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi içerisinde bulunan ve geçen ay hizmete giren Çetin Emeç Kütüphanesi, düzenlenen törenle tanıtıldı. Bünyesinde bulunan binlerce kitabın yanı sıra, 25 bin kitaplık dijital arşiviyle hizmete giren kütüphane, öğrencilere internet imkanı da sağlıyor. Amaçlarının öğrencilerin kitaba ulaşabilme imkanlarını artırmak olduğunu söyleyen İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, bu gibi kültürel hizmetlerin devam edeceğini belirtti.