İzmit Belediyesi 3 branşta geçici personel alacak

İzmit Belediyesi, BEKAŞ bünyesinde görevlendirilmek üzere geçici süreli elektrik teknisyeni, seramik ve sıva ustası ile sıhhi tesisatçı alacak.



İzmit Belediyesi, belediye iştiraklerinden olan BEKAŞ bünyesinde 5 ay 29 gün süreli olmak üzere seramik ve sıva ustası, elektrik teknisyeni ve sıhhi tesisatçı alacağını duyurdu. Korona virüs ile mücadele süreci nedeniyle şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Başvurular sadece İzmit Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.



İstihdam edilecek personeller, hizmet binalarının elektrik tesisatı, bakım ve onarım işleri ile hizmet binalarının temiz ve pis su tesisatı bakım ve onarım işlerinde alanlarına göre görevlendirilecek. İşe alınacak geçici personellerin tercihen meslek liselerinin veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olması veya mesleki eğitim merkezlerinden sertifikası olması ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına göre mesleki yeterlilik kurumu sertifikasına sahip olması isteniyor. - KOCAELİ