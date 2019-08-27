İzmit Belediyesi 5 yılda 45 milyon TL tasarruf edecek

Hizmet ve temizlik araçlarını satın alma konusun da basın açıklaması yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, araçlarını satın alarak 5 yılda 40-45 milyon civarında tasarruf etmeyi planladıklarını söyledi.



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Eylül ayı belediye meclisi öncesi hizmet ve temizlik araçlarını satın alma konusunda açıklama yaptı. Başkan Hürriyet, açıklamasında belediyenin araç kiralamak yerine satın almasının büyük tasarruf sağlayacağını söyledi. Belediyeye hizmet araçlarını kiralamanın mı yoksa satın almanın mı belediyeye fayda sağlayacağını düşündüklerini belirten Başkan Hürriyet, "Hem çöp araçlarının hem de hizmet araçlarının kiralanması belediyenin önemli kalemlerindedir. Uzun zamandır mali hizmetlerimizle bir politika geliştirmeye çalıştık. Kiralama mı? Satın anlam mı? Kiraladığımız araçları satın alsak ne kadar maliyet olur bunu çıkarttık? 110 tane kamyon gibi, silindir gibi kiralayacağımız hizmet araçları var. 73 tane ise kiralayacağımız temizlik araçları var. Aylık iş artışları hariç 110 araç artı 73 temizlik aracının aylık ödeme maliyeti toplam 1 milyon 776 bin TL. 183 aracın aylık kira bedeli 3 yılda 64 milyon TL. Bunlar ciddi rakamlar" diye konuştu.



5 yıllık tasarruf 40-45 milyon TL



Araçların satın alındığı takdirden belediyenin ciddi maliyetlerde tasarruf edeceğini belirten Başkan Hürriyet, "Satın alırsak ne kadar fiyat çıkıyor analizi yaptık. Üzerine ekstra 14 araç daha ekledik. Satın alma işinde 183 aracı 197 araca çıkarttık. Kiraladığımız zaman mecburen 2 araç almamız gerekirken maliyetten kısarak 1 araç alıyoruz. Hesaplarımızı yaptık ve 197 aracı alırsak aylık ödememiz 1 milyon 856 TL, 3 yılda 66 milyon 848 TL maliyet oluşturduğunu tespit ettik. 5 yıllık maliyeti hesapladığımızda 40-45 milyon gibi ciddi bir tasarruf ettiğimizi tespit ettik. Bu rakamları da belediyemizin kasasında tutarak başka yatırımlara kullanma imkanımız olacak. Dolayısıyla bu konuyu da meclise sunmadan önce kamuoyuna duyurmak istedik. Çünkü meclis bütünlüğü elimizde olmadığı için muhalif meclis üyelerimiz sunduğumuz her şeye el birliğiyle hayır diyor" ifadelerini kullandı.



"Neden bu bütçeyi daha profesyonel çalışacak Kreş Müdürlüğünün altına koymayayım"



Öte yandan oluşturulmak istenen yeni müdürlüklerin ekstra maliyet getireceğine yönelik eleştirilere de yapan bulunan Başkan Hürriyet, "Geliri müdürlüklere göre bölersiniz. Yeni kurduğunuz her müdürlük mevcut gelirin bölünmesiyle gelir sağlar. Şimdi ben o müdürlüğü kurmasam kreşleri yapmayacak mıyım? Başka müdürlük altında yapacağım ama yine de yapacağım. Peki, ben o kreşlere bir bütçe ayırmayacak mıyım? Ayıracağım. Diyelim ki sosyal hizmetler ya da mali hizmetler altında stratejik plana koydum. Yapma ihtiyacımız var. Ona bir bütçe oluşturdum. Atıyorum 5 yılda 50 milyon TL para harcayacağım bir kreş yapacağım. Bunu da bir müdürlüğün altına illaki koyacağım. Bu bütçeyi herhangi bir müdürlüğün altına koyuyorsam neden bu bütçeyi daha profesyonel çalışacak Kreş Müdürlüğünün altına koymayayım" şeklinde konuştu. - KOCAELİ