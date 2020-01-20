İzmit Belediyesi 7 adet yeri kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi 7 adet yeri kiraladı - Son Dakika

İzmit Belediyesi 7 adet yeri kiraladı

6 saat önce

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısında belediyeye ait 7 yerin kiralanması için ihale düzenlendi.

İzmit Belediyesi 7 adet yeri kiraladı, System.String[]

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısında belediyeye ait 7 yerin kiralanması için ihale düzenlendi.


İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleştirildi. Belediye sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan toplantıda İzmit Belediyesine ait 7 adet yerin kiraya verilmesi işinin ihalesi gerçekleştirildi. İhaleye çıkarılan bir iş yeri ve dernek lokali yeri talipli bulunmadığı için 3 Şubat Pazartesi tarihinde yapılacak encümen toplantısında pazarlık usulüyle kiralanacak. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görünce hanımla kanımız dondu" dediği Suriyeli aile için talimatı verdi 2009'da düşen THY uçağının raporunda büyük sır! ABD baskısıyla hasıraltı edildi Meteoroloji'den İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı: Salı gününe dikkat

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 21:45:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit Belediyesi 7 adet yeri kiraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]