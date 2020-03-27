İzmit Belediyesi aile hekimlerini de unutmadı - Son Dakika

İzmit Belediyesi Dikimevi'nde maske üreterek hastanelere hijyenik maske desteğinde bulunan İzmit Belediyle Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, aile hekimlerini unutmadı.



Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, korona virüs nedeniyle talebi artan ve bulunması günden güne güçleşen hijyenik maske için kolları sıvamış ve kurdurduğu İzmit Belediyesi Dikimevi'yle bu ihtiyacı karşılamak için maske üretimine geçmişti. İki gün içerisinde kentte bulunan tüm hastanelerde çalışan sağlık personellerine hijyenik maske desteğinde bulunan Başkan Hürriyet, sağlık ocaklarında çalışan aile hekimleri ve sağlık personellerini unutmadı.



İzmit Belediyesi Dikimevi'nin faaliyet geçmesiyle pek çok sağlık kuruluşuna maske desteği sağlanırken, sağlık ocaklarında çalışan aile hekimleri ve sağlık personelleri için de çalışmalar tamamlandı. Yarından itibaren İzmit'te bulunan tüm sağlık ocaklarına İzmit Belediyesi Dikimevi'nde yapımı tamamlanan hijyenik maskenin yanı sıra eldiven ve hijyenik malzeme dağıtılacak. - KOCAELİ