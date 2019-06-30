Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor
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İzmit Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor

17 dakika önce

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehrin dört bir yanındaki çalışmaları devam ediyor.

İzmit Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehrin dört bir yanındaki çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce Çubuklu Osmaniye Köyü'nde asfalt yama, Yenişehir Mahallesi'nde de parke çalışması yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Çubuklu Osmaniye Köyü'nde alt yapı çalışması sırasında bozulan yolun asfalt yama ile tamir edildiğini söylediler. Yaklaşık 4500 metre uzunluğundaki çalışmada 1500 ton asfalt kullanıldı.

Yenişehir Mahallesi Ahmet Ziya Sokak'ta 150 metre uzunluğundaki çalışmada da 1000 metrekare parke, 300 metre de oluk kullanıldığı kaydedildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:15 Kaynak: İHA
Osmaniye, Yenişehir, Fen İşleri Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, Güncel
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