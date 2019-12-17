İzmit Belediyesi 'Aşçı Çıraklığı' projesi ile yükümlülere eğitim verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi 'Aşçı Çıraklığı' projesi ile yükümlülere eğitim verdi - Son Dakika

İzmit Belediyesi 'Aşçı Çıraklığı' projesi ile yükümlülere eğitim verdi

6 saat önce

Denetimli serbestlikten yararlanan yükümlü vatandaşlara 'Aşçı Çıraklığı' projesi ile yemek yapımı hakkında uygulamalı ve teorik eğitimler verildi.

İzmit Belediyesi 'Aşçı Çıraklığı' projesi ile yükümlülere eğitim verdi, System.String[]

Denetimli serbestlikten yararlanan yükümlü vatandaşlara 'Aşçı Çıraklığı' projesi ile yemek yapımı hakkında uygulamalı ve teorik eğitimler verildi.


İzmit Belediyesi, Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İŞKUR ve İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile yürütülen sosyal proje kapsamında denetimli serbestlikten yararlanan 19 yükümlü erkeğe aşçı çıraklığı eğitimi verilmeye başlandı. Denetimli serbestlikten yararlanan erkeklerin istihdamına yönelik düzenlenen eğitimler İzmit Belediyesi Necati Gençoğlu Kültür Merkezi'ndeki eğitim ve uygulama mutfağında gerçekleştirildi. Toplam 178 saat sürecek olan kursun ilk dersine İzmit Belediyesi, Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İŞKUR'dan temsilciler katıldı. Herhangi bir sebeple hapis cezası alan kişilerin ve bu süre sonunda günlük yaşama döndüklerinde iş bulmakta zorlandıklarından dolayı meslek edinme kursuna yoğun talep gerçekleşti.


İzmit Belediyesi Necati Gençoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen eğitimlerde yükümlü vatandaşlara yemekler ve yemek yapımı hakkındaki teorik eğitimler veriliyor. Ayrıca mutfakta uygulamalı olarak eğitimler de sunuluyor. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:35 Kaynak: İHA
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