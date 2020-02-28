İzmit Belediyesi Avrupa Birliği proje uzmanı alacak - Son Dakika

İzmit Belediyesi'ne, 2 Avrupa Birliği proje uzmanı alınacak.



Liyakate dayalı personel alma dönemine giren İzmit Belediyesi, Avrupa Birliği proje uzmanı pozisyonu için 2 personel alacak. İzmit Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre, "Avrupa Birliği, TUBİTAK, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), KOSGEB ve Kalkınma Ajansları gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen hibe programlarına ilişkin proje hazırlama ve proje yönetimi alanında yürüyeceği projelerde tam zamanlı görev alabilecek yeni ekip arkadaşları arıyoruz" ifadelerine yer verildi.



İzmit Belediyesi iştiraki BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak personel alımı için başvurular 4 Mart'ta İzmit Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. - KOCAELİ