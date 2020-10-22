İzmit Belediyesi bahçıvan alımı başvurusu yarın sona eriyor - Son Dakika

Liyakata dayalı olarak personel alımlarını sürdüren İzmit Belediyesi, belediye iştiraki BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere, geçici süreli (5 Ay 29 Gün) "Bahçıvan" alımı başvurusu yarın sona eriyor.

İzmit'e en iyi hizmeti sunabilmek için liyakata dayalı olarak işçi alımlarını sürdüren İzmit Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde değerlendirilmek üzere geçici süreli bahçıvan alımı gerçekleştirecek. İzmit Belediyesi internet sitesinden yapılacak başvurularda, başvuru şartları hakkında da bilgi edinilebilecek. - KOCAELİ