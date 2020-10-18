İzmit Belediyesi basketbol okullarına yoğun ilgi - Son Dakika

İzmit Belediyesi basketbol okullarına yoğun ilgi

18.10.2020 09:32
İzmit Belediyesi basketbol okullarına yoğun ilgi, System.String[]

İzmit Belediyesinin, geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için faaliyete geçirdiği ve 7-14 yaş arası tüm çocukları kapsayan basketbol okuluna ilk haftalarda yoğun ilgi oluştu.

İzmit Belediyesinin, geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için faaliyete geçirdiği ve 7-14 yaş arası tüm çocukları kapsayan basketbol okuluna ilk haftalarda yoğun ilgi oluştu.

İzmit'teki basketbol kültürünün güçlendirilmesi ve İzmit Belediye spor ile Türk sporuna yerli sporcuların kazandırılması amacıyla başlatılan basketbol okulu artan ilgiyle devam ediyor. İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Hasan Fırat Okul ve yardımcı antrenörlerden ders alan küçük basketçiler, her türlü pandemi tedbirlerinin uygulandığı basketbol okulunda antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Cumartesi ve Pazar günleri eğitim veren basketbol okulu, İzmit Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu'nda minikleri ağırlıyor.

Basketbol okuluyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başkanı Uğur Koştur, "İzmit Belediyemizin desteğiyle salonumuz düzenli olarak temizlenerek dezenfekte ediliyor. Velilerimiz güvenli bir şekilde çocuklarını bu spor okullarına yollayabilir. Geleceğin gençlerini buradan çıkarmak istiyoruz. Amacımız A takımdaki oyuncuların İzmitli olmaları. Geçen sene bir oyuncumuz A takım kadrosundaydı. Bu sene 5 oyuncumuz A takımla antrenmanlara çıkıyor. İsteğimiz, ilerleyen süreçte tüm oyuncuların İzmitli olması yönünde. Bunun meyvelerini bu spor okullarımızdan alacağımıza inanıyorum. İzmit'te gerçekten geniş bir sporcu yapısı ve potansiyeli var. Biz de bu cevherleri değerlendirip takımıza ve Türk sporuna kazandırmak istiyoruz" dedi.

Küçük sporcularla yakından ilgilenen İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Hasan Fırat Okul, "Basketbol okullarımızı gayet hijyenik bir ortamda başladı. Talep, beklediğimizin üstünde oluştu. İlk haftalar itibariyle 30 kişinin üstüne çıktık. Antrenman gruplarımız gayet yeterli sayıda. Bizim için pandemi döneminde önemli olan sağlık. Topların hepsi sterilize bir şekilde çocuklara veriliyor. Herkes kendi topuyla antrenman yapıyor. Çocuklarımız dışarıdan gelirken dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriliyor. Salon, İzmit Belediyesi tarafından tertemiz yapılıyor. Velilerimiz gönül rahatlığıyla çocuklarını buraya gönderebilir" diye konuştu.

İzmit'te basketbola yoğun bir ilgi olduğunu aktaran Hasan Fırat Okul, "İzmit'te basketbol için büyük adımlar atıyoruz. İzmit sporcu kenti ama bu dönemde insanlar ister istemez evlerine çekildi. Biz insanlara nefes aldırmak ve buradaki basketbol seviyesini arttırmak için çok çalışıyoruz. Covid-19 etkisini kaybettiği zaman kentimizin basketbol potansiyelini daha da yukarıya çıkartacağız. Türkiye'de ses getiren bir altyapı organizasyonu kurmak istiyoruz. Buradaki amacımız altyapılarımıza kendi havuzumuzdan oyuncu yetiştirebilmek. Tüm İzmit halkını buraya bekliyoruz. Akıllarına takılan sorular olursa belediyemiz üzerinden bize ulaşıp istediklerini sorabilirler" şeklinde konuştu.

Tüm çocukları basketbol oynamaya davet eden İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa ise, "Basketbol okullarımız Fırat Hocamızın koordinesinde çok iyi gidiyor. Ben tüm basketbolu seven aileleri ve çocukları kurslarımıza davet ediyorum. Biz burada çocukların gönül rahatlığıyla antrenman yapabilmeleri için her türlü tedbiri alıyoruz. Talepler geçekten çok fazla. Önlemler alınmış bir şekilde burada idmanlar başladı. Kurslarımıza katılmak isteyenler belediyemize müracaat edebilirler. Kendilerine her türlü katkıyı sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi basketbol okullarına yoğun ilgi
İzmit Belediyesi basketbol okullarına yoğun ilgi
İzmit Belediyesi basketbol okullarına yoğun ilgi
İzmit Belediyesi basketbol okullarına yoğun ilgi
İzmit Belediyesi basketbol okullarına yoğun ilgi

İzmit Belediyesi, basketbol, Fırat, İzmit, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İzmit Belediyesi basketbol okullarına yoğun ilgi - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı: Kurtarılan köylere toplarla ateş açıldı Meteoroloji'den 9 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada
Son Dakika! Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu: En fazla pay eğitime ayrıldı Son Dakika! Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu: En fazla pay eğitime ayrıldı         
08:58
Brezilya'da bir kadın, eşi gibi davranarak 12 saat önce ölen adamın aylığını çekmek istedi Brezilya'da bir kadın, eşi gibi davranarak 12 saat önce ölen adamın aylığını çekmek istedi         
06:39
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti         
02:59
Son Dakika: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki insani ateşkes başladı Son Dakika: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki insani ateşkes başladı         
21:48
Azerbaycan ordusu, Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanı etkisiz hale getirdi Azerbaycan ordusu, Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanı etkisiz hale getirdi         
20:30
Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek         
17:52
Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı         
17:04
Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu         
15:38
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı         
13:27
Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı         
12:00
Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti         
11:55
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı         
11:12
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 09:41:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit Belediyesi basketbol okullarına yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei