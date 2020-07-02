İzmit Belediyesi bitki alımı için Kartepeli kooperatifle imzaları attı - Son Dakika

İzmit Belediyesi bitki alımı için Kartepeli kooperatifle imzaları attı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün peyzaj çalışmalarında kullanacağı bitkisel ürünleri Kartepe Büyük Derbent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden temin etmek üzere anlaşma imzaladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün peyzaj çalışmalarında kullanacağı bitkisel ürünleri Kartepe Büyük Derbent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden temin etmek üzere anlaşma imzaladı.

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün peyzaj çalışmalarında kullanacağı bitkisel ürünlerin kent üreticisinden alınması konusunda yaptığı görüşmeler sonucunda Kartepe Büyük Derbent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile anlaştı. Kent üreticisinin kazanmasının hedeflendiği ve kentin parasının kente kalmasının amaçlandığı anlaşma için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile kooperatif başkanı Ensar Taşkan üretim tesislerinde bir araya gelerek iş birliği anlaşmasını imzaladı. Üretim tesislerinde yapılan anlaşmada Başkan Hürriyet ve kooperatif başkanı Ensar Taşkan'ın yanı sıra İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç, kooperatif yöneticileri Şaban Topçu, Cihan Gündeş, Akif Ejderoğlu, Necati Tankut ve kooperatif üyeleri Mehmet Ali Kersoy, Muhittin Piliz, Melih Yıldız, Mustafa Bilgin, Baturalp Öner ile Uğur Ulusoy hazır bulundu.

İmza programında konuşan Başkan Hürriyet, "Birlikte birbirimize nasıl güç katabiliriz, kent adına dayanışmayı nasıl güçlü kılabiliriz diye düşünmüştük. Biz belediye olarak hizmet alımları yapıyoruz. En çok hizmet alımını ise Park ve Bahçeler üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bitkimizi çiçeğimizi ve buna benzer ürünleri ihale yoluyla alıyoruz. İhale olunca İstanbul'dan büyük firmalar devreye girdiği için buranın üreticisi ise büyük firmalarla mücadele edemiyor. Biz istiyoruz ki bu kentin parası bu kentte kalsın. Belediye ihale dışında hizmet alımlarını kooperatiflerden doğrudan alabiliyor. Biz de bu yönetmelikle birlikte Park ve Bahçeler için alacağımız hizmetleri Büyük Derbent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden almak istiyoruz" dedi.

Yapılan proje ile kente katkı sağlanacağını ifade eden Hürriyet, "İzmit Belediyesi olarak neden Kartepe'yi seçtiğimiz konusuna gelirsek İzmit'te bu anlamda üretim yapan bir kooperatif yok. Kartepe'de ki kooperatif de bizim kooperatifimiz, bizim insanımız, Kocaeli'nin insanı. Kooperatifimizin 60 üyesi bulunuyor. Yapacağımız anlaşmayla birlikte 60 üyenin ailelerini de düşünürsek güzel bir katkı sağlayacağız. Bundan sonra Park ve Bahçeler anlamında ürünlerimizi Büyük Derbent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden almayı tercih edeceğiz. Yapacağımız bu iş birliği ile İzmitimize, Kartepemize ve Kocaelimize katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Başkan Hürriyet'in ardından konuşan Büyük Derbent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ensar Taşkan, "Yıllardan beridir yapmak isteyip ama yapamadığımız bir uygulamaya imza atıyoruz. Bundan sonra Başkanımız Fatma Hanım'ın sayesinde ürünlerimiz çeşitlenecek. Bundan sonra ürün çeşitliğini, kaliteyi ve üretimi en üst seviyeye çıkaracağız" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Hürriyet, Kartepe, Derbent, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi bitki alımı için Kartepeli kooperatifle imzaları attı - Son Dakika

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