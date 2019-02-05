Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyesi, Bozulan Yollar İçin İhale Düzenledi

İzmit Belediyesi, Bozulan Yollar İçin İhale Düzenledi

48 dakika önce

İzmit Belediyesi tarafından yolların onarılması için düzenlenen ihalede 10 firma teklif verdi.

İzmit Belediyesi, Bozulan Yollar İçin İhale Düzenledi, System.String[]
İzmit Belediyesi tarafından yolların onarılması için düzenlenen ihalede 10 firma teklif verdi.

İzmit Belediyesi tarafından yolların bakım ve onarımı için ihale yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asfalt yama ihalesine iki, parke yol ve kaldırım ihalesine de 10 firma katıldı. Yapım süresi 60 gün ve yaklaşık maliyeti 269 bin 938 lira olan asfalt yama yapım ihalesine katılan Altuğ İnşaat firması 231 bin 378 lira, Bağ Asfalt firması da 275 bin 960 lira teklif verdi. Yaklaşık maliyeti 269 bin 879 lira ve yapım süresi 3 ay olan parke yol ve kaldırım bakım onarım ihalesine katılan firmalar tarafından verilen en düşük teklif 213 bin 101 lira olurken, gelen en yüksek teklif ise 279 bin 750 TL oldu.

Öte yandan, Fen İşleri Müdürlüğü'nde atölyelere malzeme alım ihalesi de yapıldı. Yaklaşık maliyeti 101 bin 971 lira olan bu ihaleye katılan 2 firma 61 bin 21 ve 57 bin 940 TL teklif verdi. Komisyonlar tarafından tekliflerin değerlendirilmesinin ardından kazanan firmaların açıklanacağı kaydedildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:44 Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, Ekonomi
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