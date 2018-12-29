Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyesi Çalışmalara Devam Ediyor

İzmit Belediyesi Çalışmalara Devam Ediyor

2 saat önce

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor.

İzmit Belediyesi Çalışmalara Devam Ediyor, System.String[]
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerce Kozluk Mahallesi'nde engelli yolu, Tepeköy'de asfalt yol, Kulfallı'da korkuluk, Yenidoğan ve Bekirdere mahallelerinde merdiven ve beton yol çalışması yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Kozluk Mahallesi Orduevi Sokak'taki çalışması tamamlandı. D-100 karayoluna iniş için kullanılmak için yapılan 15 metre uzunluğunda 2 metre genişliğindeki engelli yoluyla merdiven işi bölge sakinlerince sevinçle karşılandı. Vatandaşlar yapılan iş için İzmit Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Kulfallı köyündeki 110 metre uzunluğundaki korkuluk çalışmasında yaklaşık 2 bin kilogram demir kullanıldı. İzmit Belediyesi ekiplerince Yenidoğan Mahallesi Vehbi Demirel Sokak'taki 30 metre uzunluğundaki merdiven yapımında 13 metreküp hazır beton kullanıldı. Ekiplerce ayrıca Bekirdere Tel, Budak, Sezer, Ayça ve Doğan sokaklarda da merdiven ile beton yol çalışması yapıldı. Bekirdere Mahalle Muhtarı Adnan Birin, yapılan çalışmalar için İzmit Belediyesi'ne teşekkür etti.

Ayrıca yine İzmit Belediyesi tarafından Tepeköy Mahallesi'nde mesire alanı yapılıyor. Tepeköy Asmalar Sokak'ta 2 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine yapılmakta olan mesire alanının birkaç ay içinde hizmete girmesi planlanıyor. Halen perde duvarları devam eden mesire alanında çocuk oyun grupları, fitness alanı, pergole, oturma alanlarıyla piknik yerleri bulunacak. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:05 Kaynak: İHA

Yenidoğan, Tepeköy, Fen İşleri Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, Güncel
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