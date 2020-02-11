İzmit Belediyesi Çetin Emeç'in ismini kütüphanede yaşatacak - Son Dakika

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet'in büyük önem verdiği Yunus Emre Kültür Merkezinde yapımı süren modern kütüphanenin ismi, Çetin Emeç Kütüphanesi oldu.



İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet'in özellikle gençlerin önemli bir eksiğini kapatmak üzere büyük önem verdiği, Yunus Emre Kültür Merkezinde yapımı tamamlanmak üzere olan modern kütüphanenin ismi belli oldu. Yeni kütüphaneye merhum gazetecilerden Çetin Emeç'in ismi verildi. Çalışmaların son aşamaya geldiği Çetin Emeç Kütüphanesi, kısa süre içinde İzmitlilerin hizmetine sunulacak.



Yunus Emre Kültür Merkezinde yıllardır atıl bir şekilde duran Çetin Emeç Kütüphanesi, daha işlevsel ve kullanışlı hale getirilerek, özellikle öğrencilerin ders çalışabileceği, kitap okuyacağı şekilde düzenlendi. Hatırlanacağı gibi Çetin Emeç ismi, geçtiğimiz günlerde D-100 Yeni Doğan Mahallesi bölgesinde bulunan köprüden kaldırılmış, köprünün ismi değişmişti. İzmit Belediyesi bu önemli yapıya Çetin Emeç'in ismini vererek, Emeç'in ismini İzmit'te yeniden yaşatacak.



Gazeteci-yazar Çetin Emeç, 1935 yılında İstanbul'da doğdu. Gazeteciliğe 1952 yılında Son Posta gazetesinde başlayan Emeç, Hayat ve Ses dergilerinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde uzun yıllar genel yayın yönetmenliği yapan Emeç, 7 Mart 1990 günü Suadiye'deki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu, şoförü Sinan Ercan'la birlikte hayatını kaybetti. Ülkemizin basın şehitleri arasında yer alan Emeç, Hürriyet gazetesinin yönetim kurulu üyesi ve köşe yazarı olarak, Atatürkçü ve laik çizgideki duruşu ve yazılarıyla biliniyordu. Öldürülmesinde bu kimliğinin yanı sıra ülkeyi karıştırmak isteyen derin güçlerin rolü olduğu hep vurgulandı. - KOCAELİ