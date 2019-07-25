Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyesi Düzce'de yaraları sarmaya devam ediyor
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İzmit Belediyesi Düzce'de yaraları sarmaya devam ediyor

31 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketi sebebiyle can ve mal kayıpları yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gönderilen ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit Belediyesi Düzce'de yaraları sarmaya devam ediyor, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketi sebebiyle can ve mal kayıpları yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gönderilen ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in talimatlarıyla belediye ekipleri sel mağdurlarının yaralarının sarılması için bölgeye gönderildi. Arama kurtarma çalışmaları ve meydana gelebilecek yeni bir felaketi önlemek amacıyla yürütülen çalışmalarda görev alan Fen İşlerine bağlı ekipler, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bölgeye gönderilen 1 adet Beko Paletli, 2 adet kamyon, 1 adet tır ve 1 adet eskort aracıyla birlikte 8 belediye personel, ilçede kanal açma, genişletme ve yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor. - KOCAELİ
İzmit Belediyesi, Akçakoca, İzmit, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:57 Kaynak: İHA
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