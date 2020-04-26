İzmit Belediyesi ekiplerinin virüsle mücadelesini fotoğraflayarak teşekkür etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam İzmit Belediyesi ekiplerinin virüsle mücadelesini fotoğraflayarak teşekkür etti - Son Dakika

İzmit Belediyesi ekiplerinin virüsle mücadelesini fotoğraflayarak teşekkür etti

6 saat önce

Korona virüsle mücadele eden İzmit Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını fotoğraflayan vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak teşekkür ettiler.

İzmit Belediyesi ekiplerinin virüsle mücadelesini fotoğraflayarak teşekkür etti, System.String[]

Korona virüsle mücadele eden İzmit Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını fotoğraflayan vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak teşekkür ettiler.


İzmit Belediyesi korona virüs salgını sebebi ile getirilen sokağa çıkma yasağında, hem halk sağlığını korumak hem de vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz mesai harcıyor. Salgın önlemlerine adapte edilerek hazırlanan 23. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm kente büyük bir coşku yaşatan İzmit Belediyesi, diğer çalışmalarını da bir an olsun aksatmadan sürdürmeye devam ediyor. Kentin her noktasında farklı çalışmalar sürdüren ekipleri sokaklarında gören vatandaşlar, belediyenin sosyal medya hesaplarına teşekkür mesajları gönderiyor.


Vatandaşlar, kentin her noktasında canla başla çalışan ekipleri kendi sokaklarına gördüklerinde çektikleri fotoğrafları sosyal medyada etiketleyerek paylaştıkları İzmit Belediyesi ve Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in hesaplarını teşekkür yağmuruna tuttu. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 11:48 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz 'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı         
17:59
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor         
17:52
Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak         
17:31
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti         
17:30
Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor         
17:28
İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz         
17:21
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor         
17:11
Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti         
17:05
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak         
16:49
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz         
16:47
Karantinada duygularınızı besleyecek 10 romantik komedi önerisi Karantinada duygularınızı besleyecek 10 romantik komedi önerisi         
16:46
Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek         
16:37
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor         
16:08
Zeki kablumbağa, idrarını yaparak aslana yem olmaktan kurtuldu Zeki kablumbağa, idrarını yaparak aslana yem olmaktan kurtuldu         
16:08
"Babam dilendiriyor" diyen çocuklara polis yardım eli uzattı         
16:07
ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım         
15:50
İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı         
15:42
Koronavirüsten korunmak için etil alkol ve dezenfektan içtiği iddia edilen şahıs öldü Koronavirüsten korunmak için etil alkol ve dezenfektan içtiği iddia edilen şahıs öldü         
15:40
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı         
15:30
Acun Ilıcalı, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı: İyi huylu bir kitleydi, aldırdım Acun Ilıcalı, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı: İyi huylu bir kitleydi, aldırdım         
14:59
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü         
13:59
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi         
13:59
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde         
13:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti         
13:32
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak? Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?         
13:26
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi         
13:26
Apartman boşluğundaki dervişin türbesi, görenleri şaşırtıyor! Ulaşmak neredeyse imkansız Apartman boşluğundaki dervişin türbesi, görenleri şaşırtıyor! Ulaşmak neredeyse imkansız         
13:19
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir         
13:06
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir         
12:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2020 18:23:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit Belediyesi ekiplerinin virüsle mücadelesini fotoğraflayarak teşekkür etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]