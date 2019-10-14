Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyesi encümeni toplandı
Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi encümeni toplandı

İzmit Belediyesi encümeni toplandı

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Encümeni İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler Başkanlığında toplandı.

İzmit Belediyesi encümeni toplandı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Encümeni İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler Başkanlığında toplandı.


Toplantıda Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne ait 7 gündem maddesi karara bağandı. Toplantıda Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 5 adet evrağı karara bağlandı. Toplantıda Karabaş Mahallesi Hafız Selim Efendi Sokak'ta bulunan liftli otomatik açık otoparkın kiracılık devrini de ilgilendiren kararlar onaylanırken, Şirintepe Mahallesi Günaydın Sokak'taki binaya proje dışı imalat yapılması sebebiyle bin 562 TL cezai işlem uygulandı.


Toplantıda son olarak Alikahya Atatürk Mahallesi'nde kaçak inşaatın sahibi ne, yapı kayıt belgesi alması sonrası verilen para cezası ve yıkım kararı iptal edildi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Trump: Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor
Fransa Dışişleri Bakanı'ndan skandal karar! Türkiye maçına gitmiyor Kremlin'den "Türk ve Rus askerleri çatışır mı?" sorusuna yanıt: Düşünmek dahi istemiyoruz Son dakika: Bakan Hulusi Akar: Bölgemizde tek DEAŞ hapishanesi var. Gittiğimizde YPG'liler tarafından boşaltıldığını gördük

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 15:00:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyesi encümeni toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]