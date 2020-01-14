İzmit Belediyesi engelleri ortadan kaldırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi engelleri ortadan kaldırıyor - Son Dakika

İzmit Belediyesi engelleri ortadan kaldırıyor

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi engelli vatandaşların rahat bir yaşam şartlarına sahip olmaları adına çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit Belediyesi engelleri ortadan kaldırıyor, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi engelli vatandaşların rahat bir yaşam şartlarına sahip olmaları adına çalışmalarını sürdürüyor.


İzmit Belediyesi yaptığı çalışmalar ve uygulamalarla engelli vatandaşların rahat bir yaşam şartlarına sahip olmaları adına tüm gayretleriyle çalışmaya devam ediyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in "Engelsiz bir hayat için hepimiz dayanışma içerisinde olmak zorundayız" sözlerinden yola çıkan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Malta Mahallesi Dünya Bankası konutlarında evlerine gitmekte büyük zorluklarla yaşayan engelli vatandaşlar için engelli rampası oluşturdu.


Evinin önüne engelli rampasının yapılmasına çok sevinen Dünya Bankası Konutları 25. ada sakinlerinden Alptekin Güven mutluluğunu sosyal medyadan Başkan Hürriyet'e teşekkür ederek paylaştı. Güven paylaşımında, "İzmit Belediyesine ve Sayın Başkanım Fatma Kaplan Hürriyet'e derdime derman olduğu için, engelimi ortadan kaldırdığı için çok ama çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah seni utandırmasın" ifadelerine yer verdi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vasip Şahin: Hasan'ın sağlık tedavisine başladık
Yolunu kesen vatandaş, İmamoğlu'na açıkça sordu: Demirtaş'ın kitabını neden satıyorsunuz? Üzüm üreticisi 'gezen tavuk' hayalini gerçekleştirdi! Şimdi siparişlere yetişemiyor Bu fotoğraf Giresun'da çekildi! Görenler anlam veremedi, gerçeği şoför ortaya çıkardı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 21:40:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit Belediyesi engelleri ortadan kaldırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]