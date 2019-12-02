Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyesi Engelliler Gününde engellilere umut olacak
Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi Engelliler Gününde engellilere umut olacak - Son Dakika

İzmit Belediyesi Engelliler Gününde engellilere umut olacak

6 saat önce

İzmit Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler gününde gerçekleştireceği etkinlikle engelli vatandaşlara umut olacak.

İzmit Belediyesi Engelliler Gününde engellilere umut olacak, System.String[]

İzmit Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler gününde gerçekleştireceği etkinlikle engelli vatandaşlara umut olacak.


Engellilerin sosyal hayatta ve iş hayatında daha fazla yer alabilmeleri için çalışmalarını büyük hassasiyetle sürdüren İzmit Belediyesi, bir etkinliğe daha imza atacak. 3 Aralık 2019 Salı saat 11.00'da İŞKUR işbirliği ile Yunus Emre Kültür Merkezi'nde (Dolphin) düzenlenecek olan "İş'te Engel Yok" programı ile iş arayan engelli vatandaşlarla, engelli istihdam edecek firmaları buluşturacak.


Engelliler gününde farkındalık oluşturmak ve engellilere istihdam sağlamak amacıyla düzenlenen program ile engelli istihdamı kontenjan açığı bulunan firma ve işyerlerinin İnsan Kaynakları yetkililerinin açtıkları stantlarda, iş arayan engellilerle birebir görüşmeleri sağlanacak. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'de ilk kez Malatya'da üretilen mor ekmeğe ilgi artıyor
Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelliler ile buluştu İstanbul Barajlarında alarm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 20:13:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyesi Engelliler Gününde engellilere umut olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]