İzmit Belediyesi evlerinden çıkamayan vatandaşlar için hizmette - Son Dakika

İzmit Belediyesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılıyor.



30 büyükşehir statüsündeki şehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa yasağa çıkma kısıtlamasının ardından, İzmit Belediyesi tüm tedbirlerini alarak vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını gece saatlerinden beri sürdürüyor. İzmit Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma yasağı boyunca vatandaşların ihtiyacını karşılamak için hazır bekliyor olacak. İzmit Belediyesi, oluşturduğu ekiplerle vatandaşların ekmek ve tıbbi malzeme gibi acil ihtiyaçlarını karşılıyor.



Sabah saatlerinden itibaren canla başla çalışan belediye ekipleri, kentte yaşayan hiçbir canlıyı es geçmiyor. Bir yandan vatandaşların ihtiyacı giderilirken, bir yandan da yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışmalar sürüyor. Hayvan dostu İzmit Belediyesi, sokaktaki dostların aç kalmaması için de ekstra çaba harcıyor. - KOCAELİ