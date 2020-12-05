İzmit Belediyesi Güney Türkistan'a 2 bin adet Türk Bayrağı gönderdi - Son Dakika

İzmit Belediyesi Güney Türkistan'a 2 bin adet Türk Bayrağı gönderdi

05.12.2020 12:20
İzmit Belediyesi Güney Türkistan'a 2 bin adet Türk Bayrağı gönderdi, System.String[]

İzmit Belediyesi, Güney Türkistan'da bayrak hasretiyle yaşayan vatandaşlara yardım elini uzatarak 2 bin adet Türk Bayrağı ve 2 bin adet Türk Bayraklı tişört gönderdi.

İzmit Belediyesi, Güney Türkistan'da bayrak hasretiyle yaşayan vatandaşlara yardım elini uzatarak 2 bin adet Türk Bayrağı ve 2 bin adet Türk Bayraklı tişört gönderdi.

Bugün Afganistan sınırları içerisinde kalan Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmış olan Güney Türkistan'da yaşanan Türk Bayrağı hasretine İzmit Belediyesi son verdi. İzmit Belediyesi Koordinatörü Yaşar Kardaş'ın da girişimleriyle birlikte bölgeye 2 bin adet Türk Bayrağı ve 2 bin adet Türk bayraklı tişört gönderildi.

Kuyaş Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği'nin İzmit Belediyesine yaptığı talebin ardından İsa Yusuf Alptekin Vakfı üzerinden bu talep karşılandı. İsa Yusuf Alptekin Vakfı yöneticilerin Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'e yaptıkları ziyarette yapılan bu destekler için teşekkür ederken, Başkan Hürriyet her zaman desteğe hazır olduklarını ifade etti. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi Güney Türkistan'a 2 bin adet Türk Bayrağı gönderdi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi Güney Türkistan'a 2 bin adet Türk Bayrağı gönderdi - Son Dakika


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