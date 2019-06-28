İzmit Belediyesi halk ekmek için fırıncılarla görüştü
44 dakika önce
İzmit Belediyesi, vatandaşların ekmeği daha ucuz temini edebilmeleri için fırıncılarla bir araya geldi.
İzmit Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:27 Kaynak: İHA
, vatandaşların ekmeği daha ucuz temini edebilmeleri için fırıncılarla bir araya geldi.
Belediye Başkan Yardımcıları Dilek Yalçın
ve Nurettin Bulut ile Kocaeli
Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı
'nın bir araya geldiği buluşmada ucuz ekmek konusu masaya yatırıldı. Ucuz ekmek konusunda karşılıklı görüş alış verişinde bulunulan buluşmayla ilgili bilgi veren Başkan Yardımcıları Yalçın ve Bulut " amacımız vatandaşlarımızın ekmeği daha ucuza alabilenlerini sağlamaktır. Bunun için Fırıncılar Odası ile ortak hareket edip vatandaşımıza daha ucuza ekmek almalarını sağlamak istiyoruz" diye belirttiler. - KOCAELİ
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