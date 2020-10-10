İzmit Belediyesi halkın sağlığı adına denetimlerini gerçekleştirdi - Son Dakika

İzmit Belediyesi halkın sağlığı adına denetimlerini gerçekleştirdi

10.10.2020 16:40
İzmit Belediyesi halkın sağlığı adına denetimlerini gerçekleştirdi, System.String[]

İzmit Belediyesi ekipleri, cenaze evlerine yemek ve çorba çeşmelerine çorba tedarik eden firmanın imalat ve üretim yeri denetimi gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi ekipleri, cenaze evlerine yemek ve çorba çeşmelerine çorba tedarik eden firmanın imalat ve üretim yeri denetimi gerçekleştirildi.

Covid-19 sebebiyle hijyen kontrollerini sıkılaştıran İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, İzmit İlçe Tarım Müdürlüğü ve İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü personelleri ile birlikte ilgili firmada denetimlerini gerçekleştirdi. Firmanın işyeri ruhsatı, yemek menü gramajı, çevre temizliği, hijyen, maske ve eldiven kullanımı, havalandırma ve pandemi süreci sebebiyle aynı ortamda bulunan kişi sayısı gibi birçok etkene dikkat eden yetkililer, denetimde olumsuz bir duruma rastlamadı. Bu kapsamda kontrollerin devamlı olarak sürdürüleceğini belirten ekipler, vatandaşların sağlığının ilk koşul olduğunu belirtti.

Geçirilen virüs süreci kapsamında denetimlerinde oldukça hassas davranan yetkililer, herhangi bir olumsuz durum tahakkuk ettiğinde takip edilen firmalar için gereken prosesi başlattıklarını belirtti. Yapılan denetimlerde halkın sağlığı adına hassas bir şekilde çalışmalarını sürdüren yetkililer, vatandaşların verilen hizmetleri güvenle kabul edebileceklerini dile getirdi. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi halkın sağlığı adına denetimlerini gerçekleştirdi

İzmit Belediyesi, Koronavirüs, Cenaze, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmit Belediyesi halkın sağlığı adına denetimlerini gerçekleştirdi - Son Dakika

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