İzmit Belediyesi ilçeye yeni yollar kazandırıyor
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İzmit belediyesi ekipleri yol açma ve genişletme çalışmaların da son olarak KENTSA Sitesi arkasından kalan 400 metre uzunluğundaki yolun 150 metrelik kısmını açtı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:01 Kaynak: İHA
İzmit belediyesi ekipleri yol açma ve genişletme çalışmaların da son olarak KENTSA Sitesi arkasından kalan 400 metre uzunluğundaki yolun 150 metrelik kısmını açtı. İzmit Belediyesi
imar uygulamaları ile yol açma ve genişletme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Alikahya Fatih Mahallesi Akarca
Caddesi devamı KENTSA Sitesi arka tarafındaki 400 metre uzunluğundaki yolun 150 metrelik kısmı açıldı. Ekipler yolun yapım aşamasında bin 250 ton hafriyat alındığını ve 200 ton stabilize dolgu yapıldığını belirtirken geri kalan 250 metrelik kısmı için ise çalışmaların devam ettiğini ifade ettiler. - KOCAELİ
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