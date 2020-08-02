İzmit Belediyesi kentin geleceğini dönüştürüyor - Son Dakika

İzmit Belediyesi, 2020 yılının ilk 6 ayında yüz binlerce ton geri dönüşüm maddesini doğaya kazandırarak, kentin geleceğini korumaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi, çevre koruma ve geri dönüşüm konularında çalışmalarını sıkı bir program eşliğinde gerçekleştirmeye devam ediyor. Çevreye ve doğaya verdiği önemle bilinen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğünde son 6 ayda İzmit'te yüz binlerce ton geri dönüşüm maddesi, çöp olmaktan kurtarıldı ve doğaya kazandırıldı. İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallelere konulan ambalaj konteynerlarıyla birlikte atık ambalajların doğaya kazandırılması konusunda büyük bir fayda sağlandı. Yetkililer, ambalaj konteynerlarıyla ilgili olarak vatandaşların mavi renkli ambalaj atık konteynırlarına sadece kağıt, karton, plastik ve metal gibi geri dönüşebilen maddelerin atılmasını talep ederken projeye destek veren tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

Geri dönüşüm konusunda vatandaşları destekleyen İzmit Belediyesi, ofis, işyeri ve okullarda geri dönüşümlü atıkların ayrı toplanması amacıyla kullandığı geri dönüşüm için mekan kutularının dağıtımını gerçekleştiriyor. Kağıt, karton, plastik ve cam gibi atıkların diğer atıklardan ayrıştırılması için okullara son bir ayda yaklaşık 500 adet geri dönüşüm kutusu dağıtıldı. Geri dönüşüm çalışmaları kapsamında ayrıca kent genelinde yerleştirilen 10 adet pet şişe şeklinde kafesler ile son 2 ayda 1,7 ton plastik pet şişe toplanarak geri dönüşümü sağlandı.

Atık yağların toplanması konusunda da başarılı çalışmalara imza atan İzmit Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların evlerinde biriktirdikleri yağları da toplayarak, çevre kirliliğinin önüne geçiyor. Geçtiğimiz Haziran ayında hanelerden toplanan 1.5 ton atık yağ ile birlikte, 2020 yılının ilk altı ayında toplam 4,5 ton atık yağ toplandı. Tekstil atıkları konusunda rekora giden İzmit Belediyesi, 2020 yılının ilk altı ayında 158 ton tekstil atığı topladı. Bölgede bu rakamın rekor olduğu belirtilirken, vatandaşlara gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür edildi. İzmit'te bulunan 250 adet tekstil kumbarasıyla birlikte geri dönüşüme bırakılan tekstil ürünleri tekrardan ekonomiye kazandırılıyor.

İzmit'te nüfusa dayalı olarak araç sayısının fazla olması geri dönüşüm konusunda lastiklerin de yerini almasını sağlıyor. Lastik değişimi yapılan araçlarda çevre veya çöp konteynerlerine atılan lastikler, İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarla toplanarak, geri dönüşüme kazandırılıyor. 2020 yılının ilk atı ayında boş alanlardan ve çöp konteynerlerinden yaklaşık 6 ton civarında lastik toplanarak geri dönüşüme kazandırılırken, yetkililer atık lastiklerini rastgele doğaya bırakmak yerine İzmit Belediyesinden destek isteyebileceklerini ifade etti. - KOCAELİ