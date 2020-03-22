İzmit Belediyesi korona virüs tedbirlerini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi korona virüs tedbirlerini sürdürüyor - Son Dakika

İzmit Belediyesi korona virüs tedbirlerini sürdürüyor

16 dakika önce

İzmit Belediyesi ilçe genelinde korona virüse karşı tedbirlerini sürdürerek, ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmaları yapıyorlar.

İzmit Belediyesi korona virüs tedbirlerini sürdürüyor, System.String[]

İzmit Belediyesi ilçe genelinde korona virüse karşı tedbirlerini sürdürerek, ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmaları yapıyorlar.

Türkiye'de de görülen korona virüse karşı İzmit Belediyesi kentteki tedbirleri en üst seviyede sürdürüyor. Tüm birimleriyle İzmit'te korona virüsle mücadele eden İzmit Belediyesi halkın sağlığını korumak adına çalışmalarını aralıksız gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Cedit Mahallesi'nde dezenfekte ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Gültepe Mahallesi ve Cedit Mahallesi'nde yoğun olarak kullanılan caddeler ve ara sokaklar ekiplerin yoğun ve titiz çalışmaları sonucunda uygun hale getirildi. Ekipler Kocaeli Devlet Hastanesi çevresinde bulunan cadde ve sokakları da tek tek dezenfekte etti.

Öte yandan, İzmit Belediyesinde çalışan ve gece gündüz demeden sokakların dezenfekte edilmesi adına büyük çaba gösteren ekipler, ellerinde tuttukları yazılarla vatandaşlara çağrıda bulundular. İzmit Belediyesinin dezenfeksiyon ekipleri ellerin tuttukları "Biz sizin için buradayız. Sen de bizim için evde kal" yazılı kağıtlarla vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye ettiler. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Kocaeli, Türkiye, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:38 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı
(Özel) İstanbul'da 65 yaş üstü yaşlılar sokağa çıkma yasağına uymadı Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi         
21:09
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi         
12:38
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı         
11:10
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba         
11:04
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor         
11:00
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti         
10:13
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor         
09:54
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama         
09:52
Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak         
09:46
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı         
07:36
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor         
15:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 10:54:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit Belediyesi korona virüs tedbirlerini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]