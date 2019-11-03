Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyesi köylünün yanında
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İzmit Belediyesi köylünün yanında

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi'nin köy muhtarlarına yönelik düzenlediği ziyaretler Balören, Gökçeören ve Hakkaniye Köyü ile devam etti.

İzmit Belediyesi köylünün yanında, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi'nin köy muhtarlarına yönelik düzenlediği ziyaretler Balören, Gökçeören ve Hakkaniye Köyü ile devam etti.


İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü muhtarlık ziyaretleri kapsamında ekipleri son olarak Balören, Gökçeören ve Hakkaniye köylerinde muhtarları ziyaret ederek köylerde yapılabilecekler hakkında bilgi alışverişinde bulundular. Yapılan ziyaretlerde muhtarlar ile köylerde yaşayan vatandaşların yeni dönemde belediyeden tarım ve hayvancılık konularında beklentileri görüşüldü. Ziyaretlerden memnun olduklarını ifade eden köy muhtarları ise belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:52 Kaynak: İHA
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