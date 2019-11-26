Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyesi kreşleri hayat bulmaya başladı
Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi kreşleri hayat bulmaya başladı - Son Dakika

İzmit Belediyesi kreşleri hayat bulmaya başladı

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in seçim vaatlerinden olan kreş projesinin ilki Yeşilova'da hayat buluyor.

İzmit Belediyesi kreşleri hayat bulmaya başladı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in seçim vaatlerinden olan kreş projesinin ilki Yeşilova'da hayat buluyor.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, seçim vaatlerini tek tek yerine getirmemeye başladı. Bu kapsamda okul öncesi çağda çocuk sahibi olan annelere büyük kolaylık sağlayacak ve çocukların da her anlamda gelişimlerine kattı sunacak kreş projenin ilki ise Yeşilova Mahallesi'nde başlatıldı. Yeşilova Pembe Sokak'ta inşaatı hızla yükselen Gündüz Bakımevi ve Sağlık Ocağı binası, 3 kattan oluşacak. İnşaatı devam eden alana giden Başkan Hürriyet, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Zemin katında sağlık ocağının hizmet vereceği binanın 1. ve 2. katlarda ise okul çağı öncesi çocukların eğitim alacağı kreş bulunacak. Kreş çevresinde çocuklar için hobi bahçeleri, oyun ve sosyal aktivite alanları da oluşturulacak. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, Hürriyet, Yeşilova, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek
Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı 2 çocuğu 6. kattan düşerek ölen anne tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 21:35:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyesi kreşleri hayat bulmaya başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]