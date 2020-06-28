İzmit Belediyesi kurtuluş destanını evlere taşıyacak - Son Dakika

İzmit Belediyesi kurtuluş destanını evlere taşıyacak

İzmit Belediyesi İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde pandemi nedeniyle kurtuluş coşkusunu sosyal medya hesapları ile Gülümse TV ekranları üzerinden İzmit halkının evlerine taşıyacak.

İzmit Belediyesi İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde pandemi nedeniyle kurtuluş coşkusunu sosyal medya hesapları ile Gülümse TV ekranları üzerinden İzmit halkının evlerine taşıyacak.

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İzmit Belediyesi, korona virüs döneminde yeni normalleşme adımlarının atıldığı bir sürece denk gelen 28 Haziran İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde Covid-19 pandemisine rağmen kurtuluş coşkusu yaşatıyor. İzmit Belediyesi bir yandan İzmit'in kurtuluş coşkusunu yaşatırken bir yandan da milli mücadele kahramanlarını dualarla yad etti. 28 Haziran Pazar günü İzmit Belediyesi ve Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in sosyal medya hesapları ile Gülümse TV kanalından gerçekleşecek yayınlarla İzmit'in kurtuluş mücadelesi ruhu 99. yıl dönümünden tekrardan yaşatılacak.


İlk olarak saat 18.00'da 6 ay önce kurulan İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, İzmitlilerle buluşacak. Sahne İzmit ekibi Türkiye'nin farklı yörelerine ait halk danslarıyla ekran karşısına çıkarken dans gösterisi korona virüs önlemlerine uyularak sosyal mesafe ve maske kuralı doğrultusunda gerçekleşti. Üstün bir çaba ve emekle ortaya konulan halk oyunu performansı İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Koordinatörü Enis Üstüntaş ve Antrenör Meltem Öztürk Başyiğit yönetiminde 40 dansçıdan oluşan grup ile birlikte İzmit Tarih Koridoru'nda gerçekleştirildi.


28 Haziran İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında milli mücadele kahramanlarını da unutmayan İzmit Belediyesi hocaların okuduğu dualarla kahramanları ve şehitleri yad etti. İzmit Eren Camii İmam Hatibi Mehmet Ali Karadaşlı, Karagöz Mescidi İmam Hatibi Numan Uysal, Fevziye Camii Müezzin-i Hikmet Akça, Yeni Cuma Camii Müezzin-i Ali Gülmez ve Çınarlı Camii Müezzin-i Hüseyin Ayaz, Orhan Camii'nde ve İzmit Bağçeşme Şehitliği'nde okudukları dualar ve ilahilerle şehitler anıldı. Okunan dualar İzmit Belediyesi ve Başkan Hürriyet'in sosyal medya hesapları ile Gülümse TV ekranlarından 28 Haziran Pazar günü öğle namazına ve akşam namazına müteakiben yayınlanacak.


Orhan Camii'nde ve şehitlikte edilen duaların yanı sıra İzmit'in kurtuluşunda büyük mücadele veren kahramanlar Yahya Kaptan, Kara Fatma ve İpsiz Recep kabirleri başında dualarla anıldı. Karagöz Mescidi İmam Hatibi Numan Uysal, mezarı Sakarya Karasu'da bulunan İpsiz Recep için dualar okurken Fevziye Camii Müezzin-i Hikmet Akça, mezarı İstanbul Kulaksız Mezarlığı'nda bulunan Kara Fatma olarak bilinen Fatma Seher Hanım için dualarda bulundu.


Yeni Cuma Müezzin-i Ali Gülmez ise mezarı Tavşancıl'da bulunan Yahya Kaptan'ın kabri başında yaptığı dualarla kahramanlar yad etti. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi kurtuluş destanını evlere taşıyacak - Son Dakika

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