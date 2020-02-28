İzmit Belediyesi Kuruçeşme'ye, zabıta amirliği kurdu - Son Dakika

İzmit Belediyesi, Kuruçeşme bölgesinde vatandaşların taleplerine daha hızlı yanıt verebilmek amacıyla 3'üncü Bölge Zabıta Amirliğini kurdu.



Vatandaşların taleplerine ve şikayetlerine daha hızlı yanıt verebilmek için çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, Kuruçeşme çevresindeki mahalleleri kapsayan 3'üncü Bölge Zabıta Amirliğini oluşturdu. Daha önce Serdar Mahallesi ve Kocaeli Devlet Hastanesi bölgesine dahil olan Kuruçeşme ve çevre mahallelerinin taleplerine, artık çok daha hızlı yanıt verilebilecek. Amirliğin çalışmaları ve kuruluşunun amacı üzerine Kuruçeşme hizmet binasında mahalle muhtarlarının da katılımıyla bir toplantı düzenlendi.



Toplantıya İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Mustafa Yaman, Kocatepe Mahalle Muhtarı Mustafa Kabak, Akpınar Mahalle Muhtarı Erhan Aydın, Yeni Mahalle Muhtarı Yasin Duman, Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen, Kulfallı Mahalle Muhtarı Yüksel Oğuz, Fatih Mahalle Muhtarı Musa Temel, Arızlı Mahalle Muhtarı Ruhan Menteş, Hatipköy Muhtarı Habibe Demiroğlu, Doğan Mahalle Muhtarı Sadettin Ölmez, 3'üncü Bölge Amiri Ersin Demirbaş, zabıta memurları Adnan Çetin, Kaan İnceoğlu, Soner Yenibostan ve Cem Adar katıldı.



Toplantıda konuyla ilgili konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, "Bizim önceliğimiz hızlıca belediyemize ve zabıtamıza vatandaşın ulaşabilmesi. Muhtarlarımızın da desteğiyle ve önerileriyle vatandaşlarımızla daha fazla temas içerisinde olacağız. Mahallelerde acil olarak çözülmesi gereken sorunlarınız veya taleplerinize daha hızlı yanıt vermek istiyoruz" dedi.



Kuruçeşme bölgesinde bulunan mahalleleri kapsayan ve Kuruçeşme hizmet binasında kurulan 3'üncü Bölge Zabıta Amirliği ile vatandaşlar İzmit Belediyesi ile daha kolay irtibat kurabilecek. Muhtar aracılığıyla vatandaşlar taleplerini ve şikayetlerini daha hızlı ve güvenli şekilde gerekli mercilere iletebilecek. Muhtarlar mahallelerindeki eksiklikleri bölgelerinde her daim hazır bulunan 3'üncü Bölge Zabıta Amir Ersin Demirbaş'a ileterek, daha hızlı çözüme ulaşılması konusunda avantaj sağlayacak. Kuruçeşme'deki 3. Bölge Zabıta Amirliği dışında, Serdar Mahallesi-Kocaeli Devlet Hastanesi arasını kaplayan 1. Bölge Zabıta Amirliği ve Kocaeli Devlet Hastanesi- Akmeşe arasını kaplayan 2. Bölge Zabıta amirliği bulunuyor. - KOCAELİ