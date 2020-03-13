İzmit Belediyesi kütüphaneci alımı sınavı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi kütüphaneci alımı sınavı yapıldı - Son Dakika

İzmit Belediyesi kütüphaneci alımı sınavı yapıldı

6 saat önce

İzmit Belediyesi kütüphane personeli için Belsa Plaza ana binada yazılı sınav gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi kütüphaneci alımı sınavı yapıldı, System.String[]

İzmit Belediyesi kütüphane personeli için Belsa Plaza ana binada yazılı sınav gerçekleştirdi.


İzmit Belediyesi liyakat usulüne göre personel alımlarına devam ediyor. İlk olarak Sosyal Hizmet Uzmanı kadrosu için yapılan sınavın ardından, Yunus Emre Kültür Merkezinde yeni açılacak olan Çetin Emeç Kütüphanesinde görevlendirilmek üzere, BELSA Plaza Meclis Salonunda yazılı sınav gerçekleştirildi. Belediye iştiraklerinden BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere İzmit Belediyesi kariyer sayfası üzerinden 1 kütüphane personeli için açılan ilana 180 kişi başvuru yaptı.


Online olarak başvuru yapan 180 kişiden yapılan değerlendirmeler sonucunda 70 kişi sınava girmeye hak kazanırken, BELSA'da gerçekleşen yazılı sınava 29 aday katıldı. Sınav sonucunda yapılacak değerlendirmelerin ardından, mülakata girmeye hak kazanan adaylar İzmit belediyesinin kariyer sayfası adresinden duyurulacak. Sözlü mülakat ise 17 Mart Salı günü gerçekleşecek. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Çetin Emeç, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı
Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı

Son Dakika Haberleri
19:30 THY 9 Avrupa ülkesine uçuşlarını durdurdu
19:30 Belçika'da koronavirüs paniği devam ediyor
19:30 Fenerbahçe, Konya'ya geldi
19:30 Ejderha Fırtınası Mısır'da 20 can aldı
19:30 Milletvekilleri Kaya ve Dinç'ten Hakkari'de esnaf ziyareti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:36:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit Belediyesi kütüphaneci alımı sınavı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]