İzmit Belediyesi kütüphaneci alımı sınavı yapıldı - Son Dakika

İzmit Belediyesi kütüphane personeli için Belsa Plaza ana binada yazılı sınav gerçekleştirdi.



İzmit Belediyesi liyakat usulüne göre personel alımlarına devam ediyor. İlk olarak Sosyal Hizmet Uzmanı kadrosu için yapılan sınavın ardından, Yunus Emre Kültür Merkezinde yeni açılacak olan Çetin Emeç Kütüphanesinde görevlendirilmek üzere, BELSA Plaza Meclis Salonunda yazılı sınav gerçekleştirildi. Belediye iştiraklerinden BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere İzmit Belediyesi kariyer sayfası üzerinden 1 kütüphane personeli için açılan ilana 180 kişi başvuru yaptı.



Online olarak başvuru yapan 180 kişiden yapılan değerlendirmeler sonucunda 70 kişi sınava girmeye hak kazanırken, BELSA'da gerçekleşen yazılı sınava 29 aday katıldı. Sınav sonucunda yapılacak değerlendirmelerin ardından, mülakata girmeye hak kazanan adaylar İzmit belediyesinin kariyer sayfası adresinden duyurulacak. Sözlü mülakat ise 17 Mart Salı günü gerçekleşecek. - KOCAELİ