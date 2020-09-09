İzmit Belediyesi Kütüphanesine İzmitlilerden tam not - Son Dakika

İzmit Belediyesi Kütüphanesine İzmitlilerden tam not

Yunus Emre Kültür Merkezi içerisinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan ve dönüştürülerek modern bir kütüphane haline getirilen İzmit Belediyesi Kütüphanesi, vatandaşlardan tam not aldı.

İzmit Belediyesi Kütüphanesine İzmitlilerden tam not, System.String[]

Yunus Emre Kültür Merkezi içerisinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan ve dönüştürülerek modern bir kütüphane haline getirilen İzmit Belediyesi Kütüphanesi, vatandaşlardan tam not aldı.

Korona virüs salgını sebebiyle tanıtımı ertelenen ancak dijital kaynakları ile hizmet vermeye devam eden İzmit Belediyesi Kütüphanesi, düzenlenen tanıtım töreniyle vatandaşlarla buluştu. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, siyasi parti yöneticileri, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı. Pandemi kurallarının ön planda olduğu tören, kokteyl ve müzik dinletisi eşliğinde yapıldı.

Tanıtımı, Dünya Okuma Yazma Günü'nde yapılan İzmit Belediyesi Kütüphanesinin sunumunda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Biliyorsunuz, bu kütüphaneyi Mart ayında açmayı düşünüyorduk ancak pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Şimdi ise yavaş yavaş vadettiklerimizi, halkımızın ihtiyaçlarını, projelerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz. Daha önceki toplu açılış töreninde bu projelerimizin açılışını yaptık, bugün de kütüphanemizin tanıtımını yapmak istedik" dedi.

Gençler ve vatandaşların daha çok bilgi sahibi olması adına düzenledikleri tanıtım programlarından ilkini gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Hürriyet, "Özellikle gençlerimiz, 'Başkanım, çalışacak bir etüt merkezi istiyoruz, kütüphane istiyoruz, alan istiyoruz' dediler. Biz de bunu dikkate alarak İzmit'e bir kütüphane kazandırmak istedik. Tüm öğrencilerimiz daha çok yararlansın, haberi olsun diye bu programı tertip ettik. Kütüphanemiz 310 metrekare alan üzerinde 100 kişiyi aşkın aynı anda hizmet verebilecek bir kütüphane ancak pandemi sebebiyle kısıtlı ziyaretçi alacağız. Pandemiden sonra daha çok gence, daha çok insana erişim sağlayacağız" diye konuştu.

Başkan Hürriyet, "Hem geleneksel hem dijital eğitim veren kütüphanemizde; dil ve edebiyat, tarih, felsefe, psikoloji, hukuk, bilgisayar, çevre, kişisel gelişim, mühendislik ve teknoloji, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve finans, tıp, işletme gibi 28 ana başlık altında kaynak bulunduruyoruz. Dijital kütüphaneye erişmek için 'kütüphane.izmit.bel.tr' adresinden üyelik işlemleri gerçekleştiriliyor. 25 bin yazılı ve dijital kaynağa erişebilecek olan kütüphanemiz hafta içi saat 08.30-17.30 arası kullanılabilecek ve vatandaşlarımız dilerse buradaki tüm basılı kaynaklarımızı üyelik işlemleri ardından dışarıya da götürebilip, faydalanabilecek" şeklinde konuştu.

Belediyenin özellikle dikkat ettiği liyakat ve işe alım sürecini başarı ile tamamlayan alanında uzman iki çalışanı kadrolarına kattıklarını dile getiren Başkan Hürriyet, "Bu vesileyle hem bilgilendirmek hem de ekibe katılanlara başarılar dilemek istiyoruz. İzmit için, vatandaşlarımız için, bize destek olan çok kıymetli hocalarımıza, buradaki yetenekli ve düzgün insanlarla olduğumuz için teşekkür ediyoruz. Kütüphanemizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Hürriyet'in konuşmasının ardından etkinliğe kütüphane turu ile devam edildi. Öğrencilerle selamlaşıp, başarılar dileyen Hürriyet, gençliğe ve eğitime yönelik projelerine devam edeceğini belirtti. Katılımcılara kütüphaneyi gezdiren Başkan Hürriyet, başkan yardımcılarıyla birlikte kütüphaneye üyelik kaydı yaptırarak, ilk ödünç kitabını da aldı. Basılı ve dijital olarak yaklaşık 25 bin kitaplık dev arşiviyle hizmet verecek olan İzmit Belediyesi Kütüphanesi'nden, üyelik işlemlerinin ardından 15 günlük süre için ödünç kitap alınabiliyor. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Koronavirüs, Hürriyet, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 13:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi Kütüphanesine İzmitlilerden tam not - Son Dakika

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