İzmit Belediyesi liseleri dezenfekte ederek sınava hazırlıyor - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, 14 Haziran Pazar günü yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) öncesi, sınavın yapılacağı liseleri dezenfekte ederek, sınav gününe hazır hale getiriyor.



Korona virüsle mücadelesini her alanda devam ettiren İzmit Belediyesi, bu kapsamda 14 Haziran Pazar günü yapılacak olan 2020-MSÜ sınavı öncesi, sınavın yapılacağı liselerde dezenfekte ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, dün ve bugün İzmit Lisesi ile Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle uzun süre kapalı olan okulların bahçelerinde biriken yaprak ve çöpleri de temizledi. Ekiplerin yaptığı bu çalışmayla okulların bahçeleri daha güzel ve sağlıklı bir görünüme kavuştu. Ekipler çalışmaların, sınav gününe kadar devam edeceğini belirtti. - KOCAELİ