İzmit Belediyesi lotus kadınlarıyla bir araya geldi

İzmit Belediyesi önceki gün Lotus Kadın Derneği yetkilileri ile bir araya geldi.



İzmit Belediyesi, sivil toplum örgütleri, dernek ve kuruluşlarla işbirliği çalışmalarına devam ediyor. Bu amaçla Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, Lotus Kadın Derneği temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda İzmit için yeni projeler görüşüldü. Aile kavramı içerisinde yer alan, kadını ve erkeği birbirinden ayırmadan birlikte güçlendirmek hedefiyle çeşitli faaliyetler yürüten İzmit Belediyesi, toplantıda yeni çalışmaların değerlendirildiğinin bilgisini verdi. Ailenin ve toplumun güçlendirilmesi uygulamalarında annenin yanında babanın da etkin yer alacağı bir modelin geliştirilmesi gerekliliğine vurgu yapıldı. Uygulanacak modellerde babalar da işin içine katılmış olacak. - KOCAELİ