Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyesi masa, sandalye ve tabura alım ihalesi gerçekleştirdi
Son Dakika Ekonomi Haber

İzmit Belediyesi masa, sandalye ve tabura alım ihalesi gerçekleştirdi

1 saat önce

İzmit Belediyesi, katlanabilir plastik masa, plastik sandalye ve plastik tabure alım ihalesini gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi masa, sandalye ve tabura alım ihalesi gerçekleştirdi, System.String[]
İzmit Belediyesi, katlanabilir plastik masa, plastik sandalye ve plastik tabure alım ihalesini gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi katlanabilir plastik masa, plastik sandalye ve plastik tabure alım ihalesi, ihale salonunda gerçekleştirildi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan ihaleye 3 firma katılırken ihalenin muhammen bedeli 193 bin 850 TL olarak belirlendi. İhalede tekliflerini sunan firmalardan gelen en yüksek teklif 339 bin 450 TL olurken, gelen en düşük teklif de 205 bin 900 TL oldu. İhaleyi kazanan firma daha sonra belediye yetkilileri tarafından bildirilecek. - KOCAELİ
İzmit Belediyesi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Faizler düşünce vatandaşlar yeniden arayışa geçti! İşte konutta en cazip ilçeler
Türkiye'ye canlı yayında küfür eden Hollandalı gazeteciye tepki! Aşk Adası'nın hamile olan eski yarışmacısı Jessica Rose, banyoda çıplak poz verdi 96 yaşında aşırı hız yapan adamın yargı süreci gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 16:57:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmit Belediyesi masa, sandalye ve tabura alım ihalesi gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]