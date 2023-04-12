Belediye meclisinde ilginç dakikalar! Asbestli boruyu kürsüye taşıdı, ateş püskürdü

İzmit Belediyesi Nisan ayı birinci oturum ikinci birleşim meclis toplantısı ilginç anlara sahne oldu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında yapılan toplantıda, 6 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

ELİNDE BORUYLA KÜRSÜYE ÇIKTI

Faaliyet raporu sunumunun ardından AK Parti grubunun altyapı eleştirilerine tek tek cevap veren Hürriyet, belediyenin altyapı çalışmalarını yaptığı Fethiye Caddesi'nden çıkan asbestli boruyu göstererek, "Fethiye Caddesi'nden bahsettiniz. Fethiye Caddesi alnımızın akıyla, gerçekten çok büyük kararlılıkla çıktığımız bir yoldu. 25 yıldır el sürülmeyen, hiç ilgilenilmeyen, atıl bırakılan, esnafı bir gün olsun düşünülmeyen çok önemli bir alanda biz büyük bir cesaretle seçimi bile ortaya koyarak siyasetimizi değil kentin geleceğini düşünerek kazma vurduk" ifadelerini kullandı.

"YILLARCA BU BORUYLA ZEHİRLEDİNİZ MİLLETİ"

Hürriyet şöyle devam etti: "Bu asbestli bir boru. Yıllarca bu boruyla zehirlediniz milleti. Yerin altına milyonlar gömdük dediniz. Biz kazma vurduktan sonra el vermediğiniz kösteklediğiniz halde hala siyasi kurnazlık ile algı yapmanız size yakışan şeyler. Şu asbestli boruyu tüm Kocaeli'nin dikkatine sunuyoruz. 20 yıl boyunca şu asbestli boruları bile değiştirmediniz. Bize bir şey demeye hakkınız yok."