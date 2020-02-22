İzmit Belediyesi müzikli etkinlikleri erteledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi müzikli etkinlikleri erteledi - Son Dakika

İzmit Belediyesi müzikli etkinlikleri erteledi

7 saat önce

İzmit Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, müzikli etkinliklerin İdlib'de şehit olan askerler için ertelendiği duyuruldu.

İzmit Belediyesi müzikli etkinlikleri erteledi, System.String[]

İzmit Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, müzikli etkinliklerin İdlib'de şehit olan askerler için ertelendiği duyuruldu.


İzmit Belediyesi "Sadece Müzik" adı altında gerçekleştireceği konserleri, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler için erteledi. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından her hafta Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi'nde düzenlenen "Sadece Müzik" programı kapsamında, 21 Şubat Cuma akşamı saat 19.00'da yapılması planlanan Pembe Berjer Akustik Session grubunun konseri ve her hafta Cuma ve cumartesi günleri gerçekleşen 'Mavi Yeşil Sokak' etkinlikleri kapsamında düzenlenen sokak dinletisi, İdlib'de askerlerin şehit düşmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:12 Kaynak: İHA
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